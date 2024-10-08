Харків під обстрілом: КАБ влучив у багатоповерхівку (оновлено)

Сьогодні, 8 жовтня, близько 16:50, окупанти здійснили повторний обстріл Харкова. За попередніми даними, керована бомба влучила по житловому будинку, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо, удар КАБу по багатоповерхівці в Київському районі», – написав Терехов.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова. Зафіксоване влучання у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі.

Оновлено о 17:01. Терехов повідомив про одного загиблого.

Агентство Телевидения Новости