На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції ЗСУ, шість боїв ще тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 8 жовтня. 958 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби по всій лінії фронту відбулося 99 бойових зіткнень. Ситуація характеризується особливою активністю ворога на Покровському та Курахівському напрямках.

Сьогодні на Харківському напрямку окупанти три рази здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районах Вовчанська та Стариці. Також противник скинув авіабомбу в районі Малих Проходів.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки, шість з цих боєзіткнень триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости