Троє з поранених внаслідок ранкового удару по Харкову – у важкому стані

Сьогодні, 8 жовтня, близько 10:50 окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок влучання зазнали поранень 28 людей.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

В одній з лікарень Харківської області перебувають 17 поранених, з них троє – у важкому стані. Одна жінка знаходиться в операційній з внутрішньою кровотечею. Чоловік з травматичною ампутацією верхньої кінцівки та опіками переведений до профільного закладу охорони здоров’я. Ще з одним чоловіком працюють у відділенні екстреної невідкладної допомоги.

«З 17 людей – двоє з легкими пораненнями. Їх оглянули, обстежили та відпустили додому за власним бажанням. Всі інші госпіталізовані до наших відділень – це і хірургія, і травматологія, і серцево-судинна хірургія. Фахівці працюють в посиленому режимі та надають усю необхідну допомогу потерпілим», – зазначив генеральний директор медзакладу Руслан Врагов.

Агентство Телевидения Новости