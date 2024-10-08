Окупанти вдарили по Харкову та передмістю шістьма КАБами: двоє загиблих, семеро постраждалих

Сьогодні, 8 жовтня, ворог випустив шість КАБів по Харківщині. Відомі місця п’яти влучань.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Один з ударів зафіксовано в Салтівському районі Харкова. Дві людини загинули: жінка та чоловік, обом жертвам по 70 років.

Семеро людей поранені, зокрема 10-річний хлопець. Госпіталізація дитина не знадобилася, стан постраждалого легкий.

Також ворог завдав удару по Черкаській Лозовій. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости