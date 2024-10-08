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Правоохоронці показали наслідки влучання КАБів у Харкові на Салтівці

Правоохоронці показали наслідки влучання КАБів у Харкові на Салтівці

Сьогодні, 8 жовтня, починаючи з 16:50 до 17:20, збройні сили рф завдали серії ударів з тактичної авіації по Харкову та передмістю. Двоє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень.  

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови. Загинули двоє людей: 69-річна жінка та 73-річний чоловік. Ще пʼятеро людей зазнали поранень. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Також зафіксовано удари і по передмістю. У селі Черкаська Лозова пошкоджено будинки. У селищі Мала Данилівка зафіксоване влучання у лісосмузі. Обійшлося без постраждалих.

За попередніми даними, ворог завдав ударів ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області рф. Для обстрілу використовувалися два літаки Су-34.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Вони опитують свідків, потерпілих, збирають докази чергового злочину військових рф.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, поруч із будинком встановлений намет слідчого управління Національної поліції України. Всі громадяни, які втратили майно, можуть на місці звернутися до поліції з заявою.

Агентство Телевидения Новости

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