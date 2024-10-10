Харківські нацгвардійці відпрацьовують тактику бою на навчаннях

Національна гвардія України постійно вдосконалює бойову готовність своїх військовослужбовців. Рекрути на регулярній основі проходять злагодження та навчаються новітніх методах ведення бою.

«Дрон», інструктор 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Група повинна дійти до окремої ділянки та зайняти там оборону. На бойовому виході бійці мають думати. Тактика – це думати. Я, як інструктор, ніколи не задоволений результатом, бо завжди можна краще.

Наразі найбільшу небезпеку на полі бою становлять різні безпілотні літальні апарати та дрони-камікадзе, що теж враховується інструкторами під час навчання рекрутів.

«Пентагон», інструктор 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Я сьогодні відіграю роль ворога. Наша задача – навчити хлопців, щоб вони швидко та правильно реагували на скиди з дронів.

Під час війни існує ймовірність отримання поранень. Гвардійці мають знати, як у цьому випадку допомогти собі та побратиму. Інструктор на позивний Єнот відповідає у 5-й Слобожанській бригаді за підготовку бійців навичкам тактичної медицини.

«Єнот», інструктор 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Сьогодні проводилося тактичне відпрацювання невеличкого бойового сценарію, щоб бійці були максимально підготовлені до бойових дій. Частиною тренувань був блок тактичної медицини. Задача бійців була надати первинну медичну допомогу в екстремальній ситуації, далі перемістити пораненого у більш безпечне місце та вже там надати йому повноцінну допомогу.

5 Слобожанська бригада НГУ стоїть в ряду з тими підрозділами, які постійно забезпечують оборону не лише Харкова, але й рубежів Донецької області. Гвардійці отримують всебічну підготовку за різними напрямками та мають постійний супровід з боку психологів, а за плечима кожного з інструкторів не аби який бойовий досвід. Тож, нацгвардійці прекрасно навчені виживати та перемагати.





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