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Два дизельних генератори отримала Дергачівська громада на Харківщині

Два дизельних генератори отримала Дергачівська громада на Харківщині

Дергачівська міська рада отримала 2 дизельних генератори потужністю 19 кВт, які використовуватимуться для організації безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури у Дергачах.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Отримання цих генераторів стало можливим завдяки співпраці у межах меморандуму, підписаного між Дергачівською МВА, Благодійним фондом «Партнерство за сильну Україну» та компанією «Chemonics International Inc», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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