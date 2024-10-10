Ярмарок вакансій відбудеться у Харківському метрополітені
З 15 по 18 жовтня з 10:00 до 13:00 у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» буде проходити ярмарок вакансій.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
На заході провідні роботодавці Харківщини презентують діяльність своїх підприємств та нададуть інформацію стосовно актуальних вакансій.
Усього у ярмарку вакансій буде брати участь 60 роботодавців. Зокрема наступні комунальні підприємства:
КП «Харківський метрополітен»
КП «Тролейбусне депо №2»
КП «Салтівське трамвайне депо»
КП «Харківблагоустрій»
КП «Шляхрембуд»
КСП «Харківміськліфт»
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»
КНП «Міська поліклініка №10» ХМР
КНП «Міська клінічна лікарня №30» ХМР.
Організатором ярмарку вакансій виступає Харківський обласний центр зайнятості за підтримки КП «Харківський метрополітен».