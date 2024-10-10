Ярмарок вакансій відбудеться у Харківському метрополітені

З 15 по 18 жовтня з 10:00 до 13:00 у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» буде проходити ярмарок вакансій.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

На заході провідні роботодавці Харківщини презентують діяльність своїх підприємств та нададуть інформацію стосовно актуальних вакансій.

Усього у ярмарку вакансій буде брати участь 60 роботодавців. Зокрема наступні комунальні підприємства:

КП «Харківський метрополітен»

КП «Тролейбусне депо №2»

КП «Салтівське трамвайне депо»

КП «Харківблагоустрій»

КП «Шляхрембуд»

КСП «Харківміськліфт»

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

КНП «Міська поліклініка №10» ХМР

КНП «Міська клінічна лікарня №30» ХМР.

Організатором ярмарку вакансій виступає Харківський обласний центр зайнятості за підтримки КП «Харківський метрополітен».

Агентство Телевидения Новости