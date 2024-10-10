Цієї ночі над Україною було збито 41 «шахед»

У ніч на 10 жовтня 2024 року (із 19.00 9.10 по 10.00 10.10) російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму);1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);3 зенітні керовані ракети С-300 (з окупованої Донеччини);62 ударні БпЛА (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється, йдеться у повідомленні.

Станом на 11.00 бойова робота триває. Декілька БпЛА (імовірно ударні) – в повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні, наголошують у повітряних силах.

В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.

Агентство Телевидения Новости