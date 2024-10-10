На Харківщині знешкодили 500-кілограмову бомбу, що впала на приватне подвір’я (фото)

На Харківщині сапери ДСНС здійснили складну та небезпечну операцію зі знешкодження ворожої авіабомби.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Під час однієї з авіаційних атак, що сталася 8 жовтня, 500-кілограмова бомба впала на приватне подвір’я у селі Черкаська Лозова Харківського району і лише дивом не вибухнула.

Вона вдарилась об стіну будинку, спричинивши пошкодження, і увійшла в ґрунт.

9 жовтня піротехніки ДСНС прибули на місце і вилучили нерозірвану бомбу. Це була складна та небезпечна операція, враховуючи велику вибухову потужність та вагу КАБ-500, підступність ворога, який може встановлювати на такі боєприпаси додаткові підривники, та глибину входження бомби в землю, розказали в ДСНС.

«Будь-яка помилка в роботі саперів могла мати катастрофічні наслідки. Проте все було зроблено чітко і грамотно, тож КАБ вирушила у свою останню путь на підривний майданчик для знешкодження», – зазначили сапери.

Агентство Телевидения Новости