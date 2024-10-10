Верховна Рада ухвалила законопроєкт про історичне збільшення податків

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Економічна правда.

За відповідне рішення проголосували 247 народних обранців.

Железняк каже, що Рада не стала підвищувати військовий збір для військових. Він залишився 1,5%.

Також Рада не підтримала правки, які фактично скасовують статус податкового агента із нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу (міни) між фіз. особами.

Документ передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%, окрім для військових;військовий збір у розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;військовий збір для ФОП-платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;податок на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25%;щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання);50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Агентство Телевидения Новости