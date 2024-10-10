Працював «патрульним» під час окупації Куп’янська: виявлено поплічника окупантів

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника, який перейшов на сторону ворога під час окупації Куп’янська у 2022 році.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» у створеному агресором «Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

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Разом з окупантами колаборант проводив незаконні патрулювання на території міста Куп’янськ, приймав заяви та пояснення від місцевого населення. Також до його обов’язків входила перевірка новоствореного «управління» на «антитерористичну захищеність» та складення відповідних актів перевірок.

Напередодні деокупації ворожий поплічник разом з російськими військами втік з Куп’янська і наразі переховується на непідконтрольній території України.

Наразі фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Служба безпеки України продовжує системну роботу з виявлення та документування діяльності ворожих поплічників на шкоду національним інтересам нашої країни.

Агентство Телевидения Новости