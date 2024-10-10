Через обстріли Харківщини поранено п’ять людей: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів рф

Минулої доби російські військові завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 24 огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 12 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

9 жовтня військові рф атакували місто Куп’янськ FPV-дронами. Дістав поранення цивільний чоловік. Пошкоджено автомобілі, дорожнє покриття.Ударом FPV-дрону у селищі Козача Лопань пошкоджено автомобіль.

У селі Рубіжне пошкоджена нежитлова будівля.

Керованою авіабомбою ворог поцілив по місту Харків. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків. Дістала поранення цивільна жінка.

Внаслідок удару КАБом у селищі Слатине зруйновано житловий будинок, ще чотири будинки пошкоджено. Дістали поранення троє цивільних людей.

Село Ківшарівка росіяни обстріляли двома ФАБ-250 з модулем УМПК. Пошкоджено два автомобілі, будівлі медичних закладів.

По селищу Куп’янськ–Вузловий військові рф здійснили удар FPV-дроном. Пошкоджено приватний будинок, надвірні будівлі.У селі Курилівка пошкоджено будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 9 жовтня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 15 людей.

Агентство Телевидения Новости