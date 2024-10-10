У Харкові суд виніс вирок колаборантці, яка видавала російські паспорти під час окупації Куп’янська

Під час захоплення збройними силами рф м. Куп’янськ місцева мешканка вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Жінка погодилась на пропозицію окупантів і добровільно обійняла посаду «в. о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Новоспечена «інспекторка» у період з липня по вересень 2022 року займалась оформленням і видачею російських паспортів місцевим мешканцям.

Посадовий оклад колаборантки складав 45 тисяч російських рублів.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 26-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 10 років з конфіскацією всього належного їй майна.

8 жовтня 2024 року Червонозаводський районний суд м. Харкова виніс обвинувальний вирок стосовно фігурантки. Триває строк на апеляційне оскарження.

Оскільки засуджена поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття нею покарання почне обчислюватись з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного їй за вироком суду, строки давності зупиняються.

Агентство Телевидения Новости