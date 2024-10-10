У Харкові судитимуть експрацівника телекомпанії з Куп’янського району

У Куп’янському районі Харківської області чоловік до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював у телекомпанії, що провадила діяльність у сфері дротового електрозв’язку. Маючи досвід роботи, знання і навички, зловмисник пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду «технічного директора» в новоствореній компанії «Мой провайдер».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Діючи за попередньою змовою зі своїм колегою, обвинувачений переобладнав уже існуючу електронну комунікаційну мережу для поширення кремлівської пропаганди. Головною метою цих передач було створення у населення ілюзорного уявлення, що рф не є ворогом, дискредитація українських захисників і військово-політичного керівництва нашої держави та поширення інших кремлівських наративів.

«Технічний директор» відповідав за набір співробітників до компанії, забезпечував виплату заробітної плати в російських рублях, брав участь у нарадах з окупаційною адміністрацією та розробляв конкретні заходи для більш ефективної роботи компанії.

Після деокупації обвинувачений переїхав до Харкова, проте правоохоронці затримали колаборанта. На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Справу слухатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Його спільника, якому раніше було повідомлено про підозру заочно за тією ж статтею, оголошено у розшук.

Агентство Телевидения Новости