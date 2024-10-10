На Харківщині чоловік вбив тітку своєї співмешканки, а саму дівчину тримав у заручниках

На Харківщині безробітний чоловік мешкав у будинку разом зі своєю 19-річною дівчиною та її 45-річною тіткою у селі Караван Красноградського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Проте стосунки між парою та родичкою були напруженими. Дім належав тітці. Фактично чоловік проживав у будинку безплатно і не допомагав тітці своєї обраниці сплачувати комунальні послуги. Градус сварок постійно зростав.

Трагедія сталась 16 грудня 2023 року. Того дня жінка дивилась телевізор у кімнаті. Фігурант надягнув їй на голову поліетиленовий пакет, від чого вона втратила свідомість. Надалі він звʼязав її руки та ноги, а потім задушив мотузкою. Жінка померла на місці.

Щоб приховати свій злочин, чоловік перетягнув тіло загиблої у сусідній будинок, де ніхто не проживав.

Як вбивають рідну тітку, бачила дівчина фігуранта. Злякавшись, що вона розповість все правоохоронним органам, чоловік декілька днів незаконно утримував її у будинку, погрожуючи ножем та сокирою. Не зупинило зловмисника навіть те, що його кохана перебувала при надії.

Він попросив вибачення у дівчини, зателефонував до поліції та розкаявся у вчиненому.

20 грудня 2023 року правоохоронці затримали зловмисника. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинувачений у судовому засіданні повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Пояснив суду, що є дуже емоційною людиною та іноді у нього стаються спалахи гніву, які він не в змозі контролювати.

23 травня 2024 року Нововодолазький районний суд Харківської області виніс вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Прокурори не погодились із вказаним судовим рішенням і подали апеляційну скаргу, в якій просили призначити фігуранту покарання у виді довічного позбавлення волі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури та Красноградської окружної прокуратури Харківської області апеляційний суд призначив покарання у виді довічного позбавлення волі раніше неодноразово судимому 26-річному чоловіку за фактом умисного вбивства, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, а також за фактом незаконного позбавлення волі (п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 146 КК України).

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та виніс новий вирок: чоловіку призначено довічне увʼязнення. Вирок суду апеляційної інстанції набрав законної сили.

Агентство Телевидения Новости