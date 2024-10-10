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У Харкові затвердили перелік пошкоджених будинків, шо підлягають знесенню

У Харкові затвердили перелік пошкоджених будинків, шо підлягають знесенню

Виконавчий комітет Харківської міської ради 10 жовтня затвердив перелік об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомили в Харківській міськраді

Згідно з рішенням, частковий демонтаж проведуть у багатоквартирному будинку на вул. Наталії Ужвій, 96 (2-й під’їзд).

Крім того, до переліку об’єктів, які підлягають демонтажу, увійшли п’ять житлових багатоповерхівок:

вул. Наталії Ужвій, 62 і 66; вул. Академіка Проскури 9-в; вул. Метробудівників, 8 і 10.

Внаслідок обстрілів вони зазнали значних пошкоджень тримальних та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчать про небезпеку аварійного обвалення.

Агентство Телевидения Новости

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