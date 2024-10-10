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Сапери ДСНС показали вилучення 500-кілограмової бомби на Харківщині

Сапери ДСНС показали вилучення 500-кілограмової бомби на Харківщині

Під час обстрілу Харківського району у селі Черкаська Лозова російська авіабомба вдарилася об стіну будинку, зруйнувала її та увійшла у землю.

Про це повідомили в ДСНС України.

Фахівці ДСНС вилучили нерозірвану бомбу й транспортували на підривний майданчик.

«Враховуючи велику вибухову потужність та вагу КАБ-500, а ще підступність ворога, який може встановлювати на такі боєприпаси додаткові підривники й глибину входження бомби в землю – така операція була надзвичайно небезпечною», – зазначили в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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