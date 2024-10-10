Офтальмолог, стоматолог, медсестра: ТОП-10 вакансій тижня на Харківщині

Станом на 10 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2431 вакансія.

1. Лікар-офтальмолог – 60 000 грн. 2. Сестра медична (брат медичний) – 50 000 грн. 3. Водій автотранспортних засобів – 45 000 грн. 4. Фахівець з публічних закупівель – 32 000 грн. 5. Головний бухгалтер – 30 670 грн. 6. Лікар-стоматолог – 30 000 грн. 7. Інженер-програміст – 28 595 грн. 8. Начальник планово-економічного відділу – 26 390 грн. 9. Інженер-конструктор – 25 000 грн. 10. Головний державний аудитор – 23 460 грн. З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефоном 0800 600 498.

Інформація про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів – за посиланням.

Агентство Телевидения Новости