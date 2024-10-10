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У Харкові чоловік намагався підпалити АЗС

У Харкові чоловік намагався підпалити АЗС

На АЗС у Шевченківському районі Харкова п’яний відвідувач взяв зі стелажа вітрини магазину пляшку з легкозаймистою речовиною, облив касову зону та підпалив. В результаті загорілися товари, касове обладнання та інше майно заправки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Працівник АЗС потушив пожежу вогнегасником.

Поліцейські Харківського РУП № 3  оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний житель Шевченківського району.

Внаслідок злочинних дій підозрюваний  завдав збитків власнику заправки на суму близько 70 000 гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Порушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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