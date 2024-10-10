У Харкові чоловік намагався підпалити АЗС
На АЗС у Шевченківському районі Харкова п’яний відвідувач взяв зі стелажа вітрини магазину пляшку з легкозаймистою речовиною, облив касову зону та підпалив. В результаті загорілися товари, касове обладнання та інше майно заправки.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Працівник АЗС потушив пожежу вогнегасником.
Поліцейські Харківського РУП № 3 оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний житель Шевченківського району.
Внаслідок злочинних дій підозрюваний завдав збитків власнику заправки на суму близько 70 000 гривень.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.
Порушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.