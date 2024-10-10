Вдарив знайомого ножем понад пів сотні разів: харків’янина засудили на 15 років

У лютому 2024 року 39-річний раніше судимий харків’янин прийшов у гості до свого знайомого, який проживав у приватному будинку у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під час застілля гість почав нецензурно лаятись на господаря будинку, схопив ніж та наніс чоловікові понад 50 ударів по всьому тілу. Від отриманих травм жертва загинула на місці.

Підозрюваного затримали його в порядку ст. 208 КПК України. До винесення вироку він перебував під вартою.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним неодноразово судимого чоловіка в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок винесено Ленінським районним судом м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости