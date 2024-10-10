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У Харківському районі російський КАБ вдарив по будинку багатодітної родини

У Харківському районі російський КАБ вдарив по будинку багатодітної родини

10 жовтня орієнтовно о 15:25 ворог завдав авіаційного удару по селу Черкаська Лозова Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Авіаційний боєприпас влучив у відкриту місцевість. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Постраждала родина. У 45-річного чоловіка та його 38-річної дружини поранення. Троє їхніх дітей – дворічна дівчинка та двоє хлопчиків віком 6 та 15 років зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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