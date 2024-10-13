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Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди по Харкову на 13 жовтня
За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 11 – 13°.
По області синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий дощ.
Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 9 – 14°.