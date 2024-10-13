Дрони, КАБи та РСЗВ: обстріли Харківщини за добу

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

17:26 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, село Кіндрашівка. Обстріл з РСЗВ. Горіла господарча споруда та гараж.

15:57 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, село Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіли дрова та трава на відкритій території. Постраждала 61-річна жінка.

15:55 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, село Черкаська Лозова. Пошкоджено 5 приватних будинків. Постраждав 57-річний чоловік.

13:40 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., місто Куп’янськ. Влучання FPV-дрона біля легкового автомобіля. Постраждали 77-річна жінка та 53-річний чоловік.

13:00 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., село Новоплатонівка. Влучання БПЛА. Пошкоджено скління та дахи чотирьох будівель.

11:29 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, село Українське. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

Агентство Телевидения Новости