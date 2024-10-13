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До 54 тисяч гривень можуть отримати українці з прифронтових територій

До 54 тисяч гривень можуть отримати українці з прифронтових територій

В Україні особи, які евакуювалися з небезпечних прифронтових територій, мають можливість отримати спеціальну матеріальну допомогу.

Програма підтримки, що реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), дозволяє родинам отримати до 54 тисяч гривень, повідомляє Судово-юридична газета.

Згідно з інформацією на порталі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, кожна особа може отримати фінансову допомогу в розмірі 10,8 тисячі гривень. Сім’ї, які складаються з максимально п’яти осіб, можуть претендувати на загальну суму до 54 тисяч гривень.

Фінансова допомога доступна для сімей з дітьми, які проживають у громадах, де була запроваджена обов’язкова евакуація. Це стосується регіонів:

Донецька областьСумська областьХарківська область

Основними умовами для отримання виплат є наявність вразливих категорій у сім’ї, зокрема:

Наявність осіб або неповнолітніх дітей з інвалідністюБагатодітні сім’ї з дітьми до 18 роківВиховання дітей одним із батьків, який є самотнімСім’ї з неповнолітніми дітьми з низьким доходом

Для оформлення грошової допомоги необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту з відповідною заявою.

У Міністерстві реінтеграції повідомили, що фонд ЮНІСЕФ вже виділив евакуйованим родинам близько 74 мільйонів гривень. Протягом останніх чотирьох місяців виплати отримали 71,4 тисячі осіб, серед яких 36,7 тисячі – діти.

Агентство Телевидения Новости

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