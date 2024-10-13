На Куп’янському напрямку досі відбивають шість атак окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 13.10.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, одне з цих боєзіткнень вже завершилось.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Греківки, Дружелюбівки, Тернів та Торського. П’ять боєзіткнень на цей час завершилися, ще п’ять – тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі Щербинівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення ще триває. Ворог концентрує основні зусилля поблизу Селидового, де на даний час відбулось 12 боїв.

Сьогодні найгарячіше на Курахівському напрямку, окупанти провели 19 атак поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. На даний час точиться три бої у районах Новоселидівки та Кремінної Балки. Крім цього ворог скинув авіаційні бомби на Курахове та Іллінку.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбивають наступ росіян неподалік Золотої Ниви. На цей час триває бій.

Агентство Телевидения Новости