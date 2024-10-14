На Харківщині очікується сильний туман: перший рівень небезпеки

Синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища 14 та 15 жовтня.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«У найближчу годину 14 жовтня зі збереженням вночі 15 жовтня по області та по місту очікується туман, видимість 200-500 м», – йдеться в повідомленні.

Рівень небезпечності перший – жовтий.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Агентство Телевидения Новости