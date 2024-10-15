У Харкові з’явилася інсталяція на честь донорів

Станіслав допомагає висаджувати рослини навколо інсталяції на честь донорів у Харкові. Чоловік працює в теплових мережах, кров чи її компоненти здає раз на два місяці.

Станіслав Шестаков, працівник КП «Харківські теплові мережі»

Донорство важливо, тому що я усвідомлюю, що кожна краплина моєї чи іншої крові, це для наших захисників, яка їм в теперішній час сильно потрібна.

На відкриття інсталяції харківських комунальників запросили, тому що вони завжди одними з перших відгукуються на прохання стати донорами.

Ірина Семененко, працівниця КП «Харківблагоустрій»

Доволі часто збираємося колективами, здаємо плазму крові на підтримку ЗСУ. Як можемо, так і допомагаємо.

Інсталяція «Донорство дарує життя» створена у вигляді кільця, де одна рука передає краплю іншій руці. Це – на знак подяки донорам, які під час повномасштабної війни рятують життя поранених бійців та хворим, які потребують препаратів з крові та її компонентів.

Галина Сіроштан, керівниця Харківського відділення заготівлі крові та її компонентів

Ці лікарські засоби йдуть для лікування і онкологічних захворювань, і захворювань при пораненнях, і діткам з різною патологією, і вагітним жінкам і так далі. Тобто ми зібрали плазму, далі ми її відправили на завод-фракціонатор, який виготовляє лікарські засоби, це надсучасний завод з високими технологіями.

Медики закликають якомога більше людей долучатись до донорства. Це допомагає одужати хворим та рятує життя пораненим бійцям. Представникам Харківського шпиталю передали сертифікат на сто п’ятдесят тисяч гривень на препарати плазми крові. Для донорів та медиків у саду Шевченка виступили місцеві творчі колективи.





Агентство Телевидения Новости