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Скільки вугілля та газу накопичила Україна на зиму – Шмигаль

Скільки вугілля та газу накопичила Україна на зиму – Шмигаль

Україна накопичила 12,2 млрд кубометрів газу та 3 млн тонн вугілля, чого достатньо для проходження зими.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише Економічна правда.

«Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими», – заявив він.

Крім того, всі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють, що забезпечить основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон.

Понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, наближається до 100%.

Також, 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла, додав Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости

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