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У Харкові комунальники почали відключати фонтани (фото)
Працівники СКП «Харківзеленбуд» почали відключати фонтани.
Про це повідомляє міськрада.
Зокрема, майже завершено підготовку до зими одного з головних водограїв міста – Дзеркального струменю.
«Наші майстри повністю спустили воду, вимили чашу, обробили бортики спеціальним розчином і продули труби. Крім того, вони демонтували електронасоси, форсунки та світильники. Попереду консервація ще семи фонтанів», – повідомили на підприємстві.