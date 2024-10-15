У Харкові комунальники почали відключати фонтани (фото)

Працівники СКП «Харківзеленбуд» почали відключати фонтани.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, майже завершено підготовку до зими одного з головних водограїв міста – Дзеркального струменю.

«Наші майстри повністю спустили воду, вимили чашу, обробили бортики спеціальним розчином і продули труби. Крім того, вони демонтували електронасоси, форсунки та світильники. Попереду консервація ще семи фонтанів», – повідомили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости