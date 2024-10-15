Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:12
Просмотров: 70

Нацрада закликала «коректно» висвітлювати мобілізацію та ТЦК

Нацрада закликала «коректно» висвітлювати мобілізацію та ТЦК

Українські ЗМІ закликали «коректно» висвітлювати мобілізацію та діяльність ТЦК. Ці теми назвали чутливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«Національна рада закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога», – йдеться у повідомленні.

У Нацраді зазначили, що ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації та діяльності ТЦК, щоб знизити обороноздатність країни.

За даними нацпроєкту із медіаграмотності «Фільтр», російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 млрд доларів. Переважно інформаційні зусилля рф спрямовані на українську аудиторію.

Національна рада закликає українські медіа ретельно вивчати джерела, зокрема й іноземні, у разі висвітлення суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК «обережно» використовувати цитати, здійснювати фактчекінг.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 