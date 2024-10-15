Нацрада закликала «коректно» висвітлювати мобілізацію та ТЦК

Українські ЗМІ закликали «коректно» висвітлювати мобілізацію та діяльність ТЦК. Ці теми назвали чутливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«Національна рада закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога», – йдеться у повідомленні.

У Нацраді зазначили, що ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації та діяльності ТЦК, щоб знизити обороноздатність країни.

За даними нацпроєкту із медіаграмотності «Фільтр», російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 млрд доларів. Переважно інформаційні зусилля рф спрямовані на українську аудиторію.

Національна рада закликає українські медіа ретельно вивчати джерела, зокрема й іноземні, у разі висвітлення суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК «обережно» використовувати цитати, здійснювати фактчекінг.

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