З 1 листопада на дорогах всіх міст – обмеження швидкості руху до 50 км/год

В Україні з 1 листопада на всіх міських дорогах діятиме обмеження руху до 50 км/год. Правила дорожнього руху не змінюються, а переходять на «зимовий період».

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як зазначили в патрульній поліції, зима – це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху. Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена.

«У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху», – пояснив Білошицький.

Агентство Телевидения Новости