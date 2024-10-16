Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:29
Просмотров: 67

З 1 листопада на дорогах всіх міст – обмеження швидкості руху до 50 км/год

З 1 листопада на дорогах всіх міст – обмеження швидкості руху до 50 км/год

В Україні з 1 листопада на всіх міських дорогах діятиме обмеження руху до 50 км/год. Правила дорожнього руху не змінюються, а переходять на «зимовий період».

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як зазначили в патрульній поліції, зима – це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху. Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена.

«У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху», – пояснив Білошицький.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 