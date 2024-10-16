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Окупанти вдарили КАБами по трьох населених пунктах під Харковом: дані поліції

Окупанти вдарили КАБами по трьох населених пунктах під Харковом: дані поліції

Минулої доби військові рф застосовували проти мирного населення Харківщини керовані авіабомби, FPV-дрони. Загинув цивільний чоловік.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Обстріли Харківського району 15 жовтня

Ввечері 15 жовтня близько 21:17 російські військові завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Циркуни, Лісне та Семенівка Харківського району.

Циркуни: влучання КАБ у відкриту ділянку місцевості. Постраждалих та руйнувань немає.

с. Лісне: два КАБ влучили у відкриту ділянку місцевості. Без руйнувань та постраждалих.

с. Семенівка: КАБ влучив у відкриту ділянку місцевості. Без руйнувань та постраждалих.

Обстріли Харківської області 15 жовтня

Куп’янськ: 14:00, удар FPV-дрона. Пошкоджено автомобіль комунального підприємства, дорожнє покриття.

Куп’янськ: 14:05, удар FPV-дрона. Влучання в п’ятиповерхову будівлю. Постраждалих немає.

Куп’янськ: 14:30, тип зброї встановлюється. Пошкоджено газопровід.

с. Кругляківка, 15:30: удари трьома КАБами. Пошкоджено приватний будинок. Загинув 73-річний чоловік.

Евакуація населення

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

15 жовтня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 39 людей:

с. Ківшарівка – 6, м. Куп’янськ – 11,с. Лісна Стінка – 10,с. Куп’янськ-Вузловий – 4,с. Сенькове – 1,с. Курилівка – 3, с. Вільча – 1,с. Білий Колодязь – 2,с. Новоолександрівка – 1.

Агентство Телевидения Новости

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