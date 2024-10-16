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Харківські нацгвардійці знищили позицію окупантів у Вовчанську: відео
На Харківщині у Вовчанську групою аеророзвідки одного з батальйонів 5 Слобожанської бригади НГУ була виявлена позиція російських загарбників, яку вони облаштували у розбитій будівлі.
Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
Було прийнято рішення щодо нанесення вогневого ураження.
Координати позиції були передані групі ударних дронів. Завдяки двом скидам позиція окупантів була знищена.
Втрати російських загарбників: двоє вбитих.