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Харківські нацгвардійці знищили позицію окупантів у Вовчанську: відео

Харківські нацгвардійці знищили позицію окупантів у Вовчанську: відео

На Харківщині у Вовчанську групою аеророзвідки одного з батальйонів 5 Слобожанської бригади НГУ була виявлена позиція російських загарбників, яку вони облаштували у розбитій будівлі.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Було прийнято рішення щодо нанесення вогневого ураження.

Координати позиції були передані групі ударних дронів. Завдяки двом скидам позиція окупантів була знищена.

Втрати російських загарбників: двоє вбитих.

Агентство Телевидения Новости

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