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Поліція показала наслідки обстрілів передмістя Харкова та Куп’янського району

Поліція показала наслідки обстрілів передмістя Харкова та Куп’янського району

Протягом доби окупанти били по Харківщині КАБами, артилерію, FPV-дронами. Загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Місто Куп’янськ протягом дня атакували ворожі FPV-дрони. Пошкоджено п’ятиповерхівку, автомобіль комунального підприємства, газопровідні труби.

У другій половині дня військові рф скинули на село Кругляківка три керовані авіабомби: загинув 73-річний чоловік.

По населених пунктах Циркуни, Лісне, Семенівка Харківського району близько 21:17 російські військові скинули щонайменше чотири керованих авіабомби. Всі боєприпасами влучили у відкриті ділянки місцевості. Постраждалих та руйнувань немає.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 15 жовтня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 39 людей.

Агентство Телевидения Новости

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