Під Харковом поліція розшукала 15-річну дівчину

15 жовтня близько 22:00 до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 звернулась 39-річна жителька селища Безлюдівка. Жінка розповіла поліцейським, що після сварки пішла з дому її 15-річна донька та не повернулася.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронці розпочали розшук неповнолітньої. Через дві години працівникам поліції вдалося встановити місцеперебування дівчини та повернути її додому. Весь цей час неповнолітня перебувала у друзів.

«Жодних подій кримінального характеру з 15-річною дівчиною не сталося. Її передали матері», – йдеться в повідомленні.

Працівники поліції провели з дівчиною та її матірʼю профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости