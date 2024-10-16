Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:16
Просмотров: 101

Під Харковом поліція розшукала 15-річну дівчину

Під Харковом поліція розшукала 15-річну дівчину

15 жовтня близько 22:00 до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 звернулась 39-річна жителька селища Безлюдівка. Жінка розповіла поліцейським, що після сварки пішла з дому її 15-річна донька та не повернулася.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронці розпочали розшук неповнолітньої. Через дві години працівникам поліції вдалося встановити місцеперебування дівчини та повернути її додому. Весь цей час неповнолітня перебувала у друзів.

«Жодних подій кримінального характеру з 15-річною дівчиною не сталося. Її передали матері», – йдеться в повідомленні.

Працівники поліції провели з дівчиною та її матірʼю профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 