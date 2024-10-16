Під Харковом поліція розшукала 15-річну дівчину
15 жовтня близько 22:00 до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 звернулась 39-річна жителька селища Безлюдівка. Жінка розповіла поліцейським, що після сварки пішла з дому її 15-річна донька та не повернулася.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Правоохоронці розпочали розшук неповнолітньої. Через дві години працівникам поліції вдалося встановити місцеперебування дівчини та повернути її додому. Весь цей час неповнолітня перебувала у друзів.
«Жодних подій кримінального характеру з 15-річною дівчиною не сталося. Її передали матері», – йдеться в повідомленні.
Працівники поліції провели з дівчиною та її матірʼю профілактичну бесіду.