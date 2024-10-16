На Харківщині чоловік через балкон вдерся до сусідів та виніс речей на 17 тис. гривень

До поліції звернулася 35-річна жителька Чугуєва із заявою про крадіжку. Жінка повідомила, що в її квартиру проникли невідомі, винесли телевізор, робот пилосос та інші цінні речі. Сума збитків склала майже 17 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що до квартири на сьомому поверсі декілька разів проникав раніше судимий за майнові злочини 38-річний сусід потерпілої. Він викрав побутову техніку, електроінструменти та інші цінні речі.

Він знав, що господарі тривалий час не навідуються до свого помешкання. Зі свого балкона чоловік переліз до балкона сусідів та через незачинені двері потрапив до оселі. У зловмисника виявили викрадене майно та повернули власниці.

15 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости