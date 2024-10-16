На Харківщині за ґрати відправили наркозакладника

Безробітний харків’янин, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, влаштувався «кур’єром» і розкладав закладки з психотропною речовиною PVP по території Богодухова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Схованки чоловік фотографував та надсилав «звіти» з координатами своєму роботодавцю, за що отримував гроші.

Правоохоронці затримали зловмисника в Богодухові в лютому. Під час обшуку у нього було вилучено близько 50 згортків з PVP. Встановлено, що іншу частину пакунків з психотропом чоловік на той момент уже встиг розкласти – у подальшому їх виявили співробітники поліції.

У ході судового розгляду обвинувачений вину не визнав і заявив, що згортки з психотропами не розкладав, а лише фотографував певні місця. Знімки надсилав «роботодавцю», щоб ввести його в оману та отримати гроші. Щодо вилучених пакунків з речовиною чоловік пояснив, що збирався самостійно їх вжити. При цьому пояснити, чому за координатами, що зафіксовані у його телефоні, були виявлені психотропні речовини, обвинувачений не зміг.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 27-річного чоловіка в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно, в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Богодухівський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости