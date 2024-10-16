На Харківщині зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів: відео ГУР

Підрозділи активних дій ГУР МО України «Артан», KRAKEN та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Результат дій українських розвідників – захоплення батальйонного району оборони противника, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону «шторм» та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу зс рф.

«Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ «Хартія» з незрівнянно низькими втратами», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, операція створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини.

Агентство Телевидения Новости