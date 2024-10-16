Зеленський представив у Раді довгоочікуваний План перемоги

У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків.

Про це повідомляє Українська правда.

За словами Зеленського, виконання Плану миру залежить від партнерів України, а не від росії.

Президент наголосив, що росія не шукає чесного миру, правитель держави-агресора володимир путін збожеволів і хоче війни, особисто він не зміниться, він глухий до всіх інших.

За словами Зеленського Україна та партнери повинні разом змінити обставини так, щоб війна закінчилася, щоб рф «була примушена до миру».

«Перший пункт (і дуже важливий) – це запрошення в НАТО. Зараз. Це визначеність, як партнери бачать місце України в архітектурі безпеки», – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, другий пункт – оборона, це незворотнє зміцнення української оборони та розворот війни в сторону рф (в тому силі повернення війни на ворожу територію). Цей пункт має таємний додаток.

Третій пункт – стримування російської агресії. Під нього теж є таємний додаток, до якого мають доступ лідери США, Британії, Італії. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний пакет стримування подальшої російської агресії.

Четвертий пункт – стратегічно-економічний потенціал України. Плюс таємний додаток, який передається США і ЄС. Він передбачає угоду з партнерами.

Пʼятий пункт – розрахований на післявоєнний час. Український досвід має бути використаний для всього Альянсу і захисту Європи. Київ пропонує заміщення американських військових у Європі українськими після війни, розповів Президент.

Агентство Телевидения Новости