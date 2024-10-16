В одному з ліцеїв Харкова відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України

У ліцеї №162 відкрили меморіальну дошку полеглому захисникові України Денису Тараненку.

Про це повідомляє міськрада.

У заході взяли участь представники Адміністрації Новобаварського району, родичі, друзі, побратими, вчителі, випускники закладу та місцеві жителі.

На початку повномасштабного вторгнення рф Денис записався до київської територіальної оборони, брав участь у боях за Сіверськодонецьк і Бахмут. У червні 2023 року перевівся до 515-го батальйону спеціального призначення «Залізні вовки».

Останнім його відрядженням на нульові позиції був Лиман. Загинув 30 липня 2023 року в селі Ямпіль (Краматорський район). Під час ворожого обстрілу з танка Денис закрив собою трьох побратимів.

Нагороджений орденом «За мужність» II та III ступенів, медаллю «За поранення».

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