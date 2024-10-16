Очолила гімназію при окупантах: поплічниця рашистів отримала вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 62-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах, в органах місцевого самоврядування, в державних комунальних установах, організаціях та підприємствах, повʼязаних зі сферою освіти строком на 10 років, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у липні 2022 року обвинувачена, перебуваючи на території Куп’янщини, на той час окупованій російськими загарбниками, добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Жінка погодилась на пропозицію окупантів очолити так звану «Великохуторскую гимназию ВГА Купянского района», створену на матеріально-технічній базі українського навчального закладу.

Новоспечена «и. о. директора» повідомила вчителям гімназії та батькам учнів про встановлення та впровадження стандартів освіти рф. Колаборантка збирала списки вчителів, згодних працювати на таких умовах, та здійснювала набір технічного персоналу.

Обвинувачена ретельно готувалась до нового навчального року — проводила інвентаризацію майна, отримала від представника окупаційної влади зразки документів відповідно до стандартів рф, у тому числі свідоцтва про отримання середньої освіти.

Щоб остаточно русифікувати навчальний процес, «директорка» зробила опис українських підручників і книжок для їхнього подальшого вилучення як «нацистської» літератури.

Готуючи приміщення гімназії до нового навчального року, колаборантка за особистим підписом склала «ведомость на канцелярские принадлежности первокласников» та «список учеников». Обвинувачена встигла організувати й провести свято Першого дзвоника, але остаточно втілити плани з русифікації освітнього процесу їй не вдалось у зв’язку з деокупацією.

На суд колаборантка очікувала, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду вона повністю визнала вину.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости