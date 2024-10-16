Енергетики Харківщини продовжують готуватися до зими

Фахівці АТ «Харківобленерго» готують мережі до проходження осінньо-зимового періоду.

Планові роботи передбачають заходи щодо покращення якості та надійності електропостачання, а також скорочення термінів можливих вимкнень електроенергії для споживачів, повідомляє Харківобленерго.

Як розповів начальник Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) «Харківобленерго» Володимир Климчук, населені пункти та відповідно електромережі на території обслуговування його підрозділу, на жаль, постійно потерпають від ворожих обстрілів, проте це не заважає фахівцям РЕМ виконувати планові роботи із підготовки до зими.

«Днями ми нарешті заживили частину споживачів села Слатине, які були деякий час знеструмлені після вибухів поблизу однієї з підстанцій. Подібні роботи часто пов’язані з мінною небезпекою, а також небезпекою дронових атак, тому тісно співпрацюємо із саперами та місцевою владою. Окрім роботи із відновлення електропостачання після обстрілів, активно ведемо підготовку до холодів. Зокрема встановлюємо нові електроопори, розчищуємо повітряні лінії електропередачі, виконуємо капітальні ремонти та заміну обладнання: ізоляторів, вимикачів, запобіжників, комутаційних апаратів тощо», – зазначив Володимир Климчук.

За його словами, усі роботи в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці Дергачівського РЕМ планують завершити у листопаді.

Агентство Телевидения Новости