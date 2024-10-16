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Коригував ракетно-дронові удари по оборонцях Харкова: викрито чоловіка

Коригував ракетно-дронові удари по оборонцях Харкова: викрито чоловіка

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента фсб. Ним виявився 33-річний будівельник, який коригував удари рашистів по українських військах, що обороняють місто.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під загрозою вогневого ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі та прилеглих територіях.

Для наведення російських ракет в «обхід» ППО агент намагався виявити й передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

Щоб встановити координати військових об’єктів зрадник обходив місцевість, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Отримані відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.

Додатково зловмисник відслідковував наслідки повітряних атак росії на Харків. Для цього він отримував від фсб координати можливих «прильотів», а потім проводив там дорозвідку.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він виконував нове завдання від фсб. На місці події у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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