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У ТЦК відзначили збільшення добровольців завдяки рейдам

У ТЦК відзначили збільшення добровольців завдяки рейдам

Рейди у публічних місцях збільшили кількість добровільних візитів до територіальних центрів комплектування.

Про це в етері телемарафону розказала офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК Лариса Козак у середу, 16 жовтня, повідомляє Кореспондент.

Вона пояснила, що ініціатива покращила свідомість громадян, хоча деякі порушники все ще уникають контактів з ТЦК.

«Можу відзначити, що явка збільшилась. Мало того, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками», – зазначила Козак.

Водночас досі багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК та ніколи добровільно не з’являться, через що примусові заходи оповіщення необхідно продовжувати.

«Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені не відомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи й щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК», – додала офіцерка.

Представниця ТЦК наголосила, що робота відбувається в правовому полі за тими нормативно-правовими актами, які дозволяють проводити такі заходи з оповіщення.

Агентство Телевидения Новости

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