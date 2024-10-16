Цьогоріч на Харківщині закупили ліків на 4,6 мільйона гривень: програма «Здоров’я Слобожанщини»

В межах обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» цьогоріч на Харківщині закупили ліків на 4,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє ХОВА.

У заході взяли участь представники структурних підрозділів ХОВА, профільні заступники голів районних військових адміністрацій, представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, центру зайнятості, громадських об’єднань осіб з інвалідністю та представники інших установ і організацій.

«Підтримка дітей та дорослих осіб з інвалідністю є одним із важливих завдань. Особливої актуальності це питання набуло від початку повномасштабної війни. Продовжуємо працювати й створювати умови для соціальної інтеграції та рівних можливостей для всіх жителів регіону. Цей напрямок роботи перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова», – сказала Віта Ковальська.

В межах зустрічі опрацювали звернення щодо створення «єдиного вікна» для людей з інвалідністю, де можна буде без черги отримати консультації, а також оформити необхідні довідки й документи, пов’язані з діяльністю Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова наразі це питання вирішується.

На засіданні було розглянуто також питання забезпечення осіб з інвалідністю лікарськими засобами та медичними виробами.

Директорка Департаменту охорони здоров’я ХОВА Тетяна Деменко повідомила, що Харківська область у 2024 році отримала лікарські засоби на загальну суму близько 78 мільйонів гривень у рамках державної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм». Крім того, з початку року область почала отримувати медичні вироби для слухопротезування, зокрема слухові апарати, на суму 1,5 мільйона гривень.

В області реалізується комплексна програма «Здоров’я Слобожанщини», у межах якої цьогоріч було закуплено лікарські засоби на суму 4,6 мільйона гривень. У липні 2024 року в регіоні стартував проєкт «Укрпошта. Аптека», який надає можливість безкоштовної доставки ліків. Пацієнти можуть замовляти як безрецептурні препарати, так і ліки за програмою «Доступні ліки».

Агентство Телевидения Новости