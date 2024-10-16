На Харківському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 16.10.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 97, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції ЗСУ в районі Стариці. Ситуація контрольована.

Сім разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку: поблизу Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. Дві атаки відбиті Силами оборони, п’ять боєзіткнень ще триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Невського, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже десять боєзіткнень, досі триває бій поблизу Греківки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили наступ противника поблизу Ступочок. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку ворог атакував поблизу Торецька. Авіація агресора бомбардувала Торецьк та Катеринівку, також окупанти обстріляли Дружбу некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже вісім спроб потіснити захисників України із займаних позицій в районах Промінь та Селидове.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбники 42 рази атакували підрозділи ЗСУ. Намагаються просунутися поблизу Зоряного, Желанного Другого, Ізмайлівки, Новодмитрівки, Гірника, Новоселидівки, Георгіївки та Катеринівки. Шістнадцять атак відбито Силами оборони, бої тривають.

Агентство Телевидения Новости