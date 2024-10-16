У Харкові на деяких вулицях Київського району завтра буде припинено газопостачання

17 жовтня 2024 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Київському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул.Крючонкіна буд. 2вул.Лубенська буд. 13вул.Ландау буд. 8, 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40вул.Бузкова буд. 3вул.Хвойна буд. 21/2вул.Липцівська буд. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32-А, 34, 36, 38, 40, 44вул.Васильєва буд. 52вул.Наукова буд. 10пров.Луговий буд. 8, 10вул.Білецького буд. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 35-А, 36, 37, 38, 40вул.Серебрякової буд. 8, 10, 12

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами», – нагадують газовики.

Агентство Телевидения Новости