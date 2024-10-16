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З Куп’янської громади на Харківщині вже евакуйовано 237 дітей з родинами

З Куп’янської громади на Харківщині вже евакуйовано 237 дітей з родинами

Триває евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

237 дітей з родинами евакуйовані з 9 вересня по 15 жовтня з окремих населених пунктів Куп‘янського району.

З огляду на безпекову ситуацію напередодні була оголошена загальна евакуація всіх жителів Куп‘янської громади. Вже виїхали у безпечні місця 300 людей, робота триває, зазначив очільник ХОВА.

Загалом в громаді проживає ще понад 3 500 жителів.

Також у Боровій планується евакуювати 134 дитини з родинами. Розглядатимемо доцільність оголошувати загальну евакуацію, як у Куп‘янську, наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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