З Куп’янської громади на Харківщині вже евакуйовано 237 дітей з родинами
Триває евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини.
Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
237 дітей з родинами евакуйовані з 9 вересня по 15 жовтня з окремих населених пунктів Куп‘янського району.
З огляду на безпекову ситуацію напередодні була оголошена загальна евакуація всіх жителів Куп‘янської громади. Вже виїхали у безпечні місця 300 людей, робота триває, зазначив очільник ХОВА.
Загалом в громаді проживає ще понад 3 500 жителів.
Також у Боровій планується евакуювати 134 дитини з родинами. Розглядатимемо доцільність оголошувати загальну евакуацію, як у Куп‘янську, наголосив Синєгубов.