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За один день поліцейські вивезли у безпечне місце 42 мешканців Харківщини

За один день поліцейські вивезли у безпечне місце 42 мешканців Харківщини

Обов’язкова евакуація населення відбувається в населених пунктах, які піддаються постійним обстрілам з боку російської федерації.

Особовий склад Куп’янського райвідділу поліції, полку поліції особливого призначення кожного дня вивозять людей з небезпечних районів, повідомляє поліція Харківської області.

16 жовтня поліцейські евакуювали з селища Ківшарівка 12 мешканців, 15 – з міста Куп’янськ, 6 громадян – з селища Куп’янськ-Вузловий, 6 – з села Курилівка, а також двох дорослих і дитину з села Біле.

Працівники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця Купʼянського району і передали працівникам Координаційного Гуманітарного центру в Харківській області, які займаються подальшим облаштуванням евакуйованих людей.

З початку року силами поліції з Купʼянської міської територіальної громади евакуйовано 243 людини, з Курилівської територіально громади 377 мешканців.

В поліції наголошують, – якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости

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